Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 20 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Serena ha deciso di dire alle sue sorelle che il padre si trova a Napoli ed era in chiesa il giorno in cui Nico e Manuela si sono sposati. Come reagiranno le gemelle Cirillo? Dopo aver scoperto che il padre si è rifatto vivo dopo trent'anni Micaela si chiuderà in se stessa, per Manuela invece sarà ancora una dolorosa ferita. A differenza della sorella lei vorrebbe avere un confronto con Maurizio, rintracciarlo però non sarà così facile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 20 aprile 2026: Manuela vuole incontrare Maurizio, tra Ornella e Vanni…

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