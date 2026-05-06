In Libano, la popolazione civile sta vivendo una fase complicata a causa degli attacchi aerei israeliani che colpiscono diverse zone del Paese. La situazione politica nell’area si sta sviluppando rapidamente, mentre le conseguenze sociali ed economiche si aggravano, creando un quadro di instabilità e difficoltà per i cittadini. La regione rimane sotto osservazione per le sue implicazioni più ampie nel Mediterraneo orientale.

La situazione in Libano, con gli attacchi aerei israeliani in tutto il Paese e l’evolversi delle situazioni politiche in tutto il Mediterraneo orientale, per la popolazione civile dal punto di vista sociale ed economico è disastrosa. Secondo l’UNHCR, l’Agenzia Onu per i rifugiati, “il Libano ospita circa 1,3 milioni di rifugiati siriani, oltre a popolazioni minori di iracheni, sudanesi e altre nazionalità. La situazione in termini di protezione è ulteriormente peggiorata in seguito all’escalation delle ostilità tra Israele e gruppi armati in Libano alla fine del 2024, che ha causato lo sfollamento di oltre un milione di persone e una distruzione diffusa, con bombardamenti sporadici che continuano soprattutto nel Sud”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un Ponte Per dal Libano: “Israele sta replicando qui il modello Gaza”

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