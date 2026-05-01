Nel sud del Libano, Israele sta adottando una strategia simile a quella usata a Gaza, puntando a rendere inabitabile l’area vicino al confine. L’obiettivo dichiarato è quello di allontanare Hezbollah dalla zona, attraverso operazioni che coinvolgono bombardamenti e distruzione di infrastrutture. La regione rimane teatro di tensioni crescenti, con le forze israeliane che continuano a condurre attività militari nella zona.

Vuole rendere inabitabile la zona vicina al proprio confine per allontanare Hezbollah, con operazioni che violano il diritto internazionale Nel sud del Libano Israele sta usando una tattica già usata nella Striscia di Gaza. Consiste nel creare un cuscinetto tra sé e le milizie appoggiate dall’Iran che operano nei due territori, Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano, e include operazioni vietate dal diritto internazionale e considerabili crimini di guerra: estesi bombardamenti su aree civili (sproporzionate per entità rispetto agli obiettivi militari), demolizioni, evacuazioni di massa e distruzione sistematica delle infrastrutture. Le...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel sud del Libano Israele sta applicando il “modello Gaza”

Guerra all'Iran: Israele vs Hezbollah #israele #libano #iran #hezbollah

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Israele non occupa solo la Palestina e il Libano. Occupa anche le acque internazionali e le menti di chi lo lascia fare. Quando ieri sera eravamo in diretta con @marticomparelli, durante la live di FRM, la media agency di @soleterre_it, la navigazione delle b facebook