Il presidente libanese ha dichiarato che Israele mira a ripetere a Libano le stesse azioni che ha compiuto a Gaza. Ha chiesto di avviare negoziati per fermare il conflitto tra Hezbollah e Israele, sottolineando la possibilità che il Libano possa diventare un nuovo scenario di crisi. La situazione rimane tesa, con il rischio di un'escalation nel paese.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto negoziati per porre fine alla guerra tra Hezbollah e Israele, avvertendo che il suo Paese potrebbe trasformarsi in Gaza. “Il nostro dovere è non lasciare che la situazione arrivi a quel punto”, ha affermato. “Quando abbiamo detto che volevamo negoziare, alcuni hanno chiesto: ‘A che serve la diplomazia?’ Vorrei dire ad alcuni: ‘A che serve la guerra?’”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, il presidente Aoun: "Israele vuole fare qui ciò che ha fatto a Gaza"

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Libano, raid su Beirut e aiuti umanitari bloccati: a Pasqua l’esercito israeliano intensifica gli attacchi al sud e sulla capitale. Diversi civili uccisi a Beirut. facebook

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