Patrizia Baldi ha raccontato ieri a “Domenica In” che Claudio Villa, morto nel 1987 per un infarto, era un uomo un po’ birichino ma mai traditore. La donna ha spiegato che, nonostante le sue abitudini scherzose, non ha mai dubitato della fedeltà del cantante. Ricorda anche che lui si era sposato con una ragazza molto giovane e tutta per lui, e si chiede: “Cosa avrebbe fatto, se avesse tradito?” In studio, insieme a lei, c’erano le figlie Andrea Celeste e Aurora, nate negli anni Ottanta.

Ieri 15 febbraio a “Domenica In” in occasione dei cento anni dalla nascita di Claudio Villa, il “reuccio” della musica italiana morto di infarto il 7 febbraio 1987, in studio si sono presentate la vedova Patrizia Baldi, assieme alla figlie Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981). “ Ho perso Claudio a 29 anni, per molti sono ancora la sposa bambina (tra i due c’erano 32 anni di differenza, ndr). – ha affermato – Mi sono costruita una corazza, non ero una Lolita, ero solo una ragazza giovane che si era innamorata di un uomo più grande che era un artista”. E ancora: “La mattina del 7 febbraio, l’ultima di Sanremo, decidiamo insieme ai dottori di spostarlo nell’altra sala per vedere la tv dove c’era Sanremo, ma lui non ha voluto tenere la tv accesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Claudio Villa era un po’ birichino, però credo che non mi abbia mai tradito. Anche perché ti sposi con una ragazza giovane tutta per te, che fai? La tradisci?”: parla Patrizia Baldi,

Un fidanzato sconvolto condivide la sua storia di tradimento e inganno: ha scoperto la ragazza a letto con un attore porno, convinto che fosse per una ricerca che avrebbe portato loro ricchezza.

Blanco sottolinea come l’eccessiva esposizione possa appiattire l’unicità, eliminando la magia dell’individualità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.