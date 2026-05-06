Un patto digitale di comunità in Valle San Martino | incontro alla scuola Cittadini

Nella Valle San Martino si è concluso un percorso formativo dedicato al digitale, promosso da un'associazione locale, da un'organizzazione dedicata al lavoro scolastico e da un comitato genitori dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte, con il patrocinio di otto amministrazioni comunali. L'evento si è svolto presso la scuola Cittadini e ha rappresentato la tappa finale di un percorso finalizzato a promuovere la consapevolezza digitale nella comunità.

Importante tappa finale per il percorso formativo sul digitale promosso dall'associazione Punto a capo, Scuolaboriamo e comitato genitori dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte con il patrocinio degli 8 comuni della valle san Martino. L'iniziativa ha visto coinvolti genitori, associazioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ammimistrative 2026: Legnini lancia l'idea del "kilometro verde", prossimo incontro con i cittadini a San MartinoMolto partecipato, a Santa Filomena, il primo degli incontri promossi dal candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini, nei quartieri. Un “Patto di comunità“ fra scuola e territorioNelle scorse settimane, con una delibera di giunta, è stato approvato anche dall’amministrazione comunale di Cerreto Guidi il "Patto di Comunità"...