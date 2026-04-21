Un Patto di comunità fra scuola e territorio

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, il Comune di Cerreto Guidi ha approvato con una delibera di giunta un “Patto di Comunità” redatto dall’Istituto Comprensivo Gino Strada. L’accordo coinvolge la scuola e il territorio locale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le parti. La firma del patto segna un passo importante nell’ambito delle iniziative di integrazione e coinvolgimento della comunità scolastica nel contesto cittadino.

Nelle scorse settimane, con una delibera di giunta, è stato approvato anche dall’amministrazione comunale di Cerreto Guidi il " Patto di Comunità " redatto dall’ Istituto Comprensivo Gino Strada. Si tratta nel dettaglio, come si apprende dalla delibera, di un maxi-progetto didattico ed educativo che si muove lungo quattro punti, coinvolgendo scuole e istituzioni: il primo riguarda la promozione di progetti condivisi tra scuola, Comune e associazioni, valorizzando il territorio come spazio educativo diffuso, mentre il secondo punta a favorire la partecipazione attiva di studenti, famiglie, insegnanti e cittadini alla vita culturale e sociale della comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Un “Patto di comunità“ fra scuola e territorio

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