Nelle ultime settimane, il Comune di Cerreto Guidi ha approvato con una delibera di giunta un “Patto di Comunità” redatto dall’Istituto Comprensivo Gino Strada. L’accordo coinvolge la scuola e il territorio locale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le parti. La firma del patto segna un passo importante nell’ambito delle iniziative di integrazione e coinvolgimento della comunità scolastica nel contesto cittadino.

Nelle scorse settimane, con una delibera di giunta, è stato approvato anche dall’amministrazione comunale di Cerreto Guidi il " Patto di Comunità " redatto dall’ Istituto Comprensivo Gino Strada. Si tratta nel dettaglio, come si apprende dalla delibera, di un maxi-progetto didattico ed educativo che si muove lungo quattro punti, coinvolgendo scuole e istituzioni: il primo riguarda la promozione di progetti condivisi tra scuola, Comune e associazioni, valorizzando il territorio come spazio educativo diffuso, mentre il secondo punta a favorire la partecipazione attiva di studenti, famiglie, insegnanti e cittadini alla vita culturale e sociale della comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un “Patto di comunità“ fra scuola e territorio

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