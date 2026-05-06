un nuovo tipo di ristorazione sta trasformando la sosta in un attimo di piacere

Un nuovo modello di ristorazione sta cambiando il modo di vivere la pausa, trasformandola in un momento di piacere. Un articolo pubblicato su Linkiesta Etc analizza questo fenomeno, concentrandosi sulla tecnologia delle emozioni applicata ai servizi di ristorazione. La pubblicazione è disponibile in edicole selezionate a Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Enilive, ALT Stazione del Gusto Sesto San Giovanni Milano. Courtesy of Eni Materie prime di qualità, proposte gastronomiche degne dell’alta cucina, servizio veloce e accessibile a tutti. È quello che si propongono di fare le Enilive Station grazie al progetto ALT Stazione del Gusto, nato dalla collaborazione tra Enilive e l’Accademia Niko Romito. Potrebbe sembrare una provocazione, accostare il nome di uno chef stellato alle aree di servizio e di rifornimento automobilistico.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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