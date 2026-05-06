Un nuovo punto vendita Action apre i battenti a Siderno | è il primo nella provincia reggina

Un nuovo negozio Action apre a Siderno, diventando il primo nella provincia di Reggio Calabria e il quarto nella regione. La catena di discount non-food continua ad espandersi nel territorio italiano, portando il totale dei punti vendita nel paese a 225. La nuova apertura si inserisce in un piano di crescita che coinvolge diverse città italiane, rafforzando la presenza del marchio nel Sud del paese.

Action, la catena di discount non-food, continua ad accogliere nuovi clienti in Italia. L'azienda apre un nuovo store nella città di Siderno, il primo nella provincia di Reggio Calabria e il quarto in Calabria, portando il numero totale di negozi Action in Italia a 225.A partire da sabato 9.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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