Action raddoppia a Novara | nel week end inaugura il nuovo punto vendita in corso Risorgimento

Sabato 25 aprile, a Novara, si terrà l'inaugurazione di un nuovo negozio Action in corso Risorgimento. La catena di discount non-food ha già aperto uno store in città nel 2022 e questa apertura porta a quattro il totale dei punti vendita nella provincia e a 31 in tutta la regione Piemonte. L'apertura è prevista per il fine settimana e coinvolgerà l'intera giornata.

Inaugura sabato 25 aprile il nuovo punto vendita Action della città di Novara. La catena di discount non-food apre infatti un nuovo store in città, dopo quello di corso XXIII Marzo aperto nel 2022, il quarto nella provincia e trentunesimo nella regione Piemonte, portando il numero totale di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tempo instabile a Novara: torna la pioggia tra giovedì e il week endSaranno giornate caratterizzate da pioggia e successive schiarite quelle in arrivo nel novarese e Vco. Contenuti di approfondimento Si parla di: Action raddoppia a Novara: nel week end inaugura il nuovo punto vendita in corso Risorgimento; Apre un nuovo Action in Piemonte: ecco dove e quando a Novara.