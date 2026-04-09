Martina Franca | un milione per il nuovo hub culturale post-Mafia

Il Comune di Martina Franca ha ottenuto un finanziamento di circa un milione di euro destinato alla riqualificazione di un edificio precedentemente controllato dalla criminalità organizzata. L’obiettivo è trasformarlo in un centro dedicato alle attività culturali e sociali rivolte alle giovani generazioni della città, con l’intento di riqualificare uno spazio che in passato aveva legami con attività criminali. La somma è destinata a interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile.

Il Comune di Martina Franca riceverà circa un milione di euro per trasformare un edificio precedentemente gestito dalla criminalità organizzata in un polo culturale e sociale per le nuove generazioni. La decisione arriva grazie all’avviso Puglia Beni Comuni, che ha l’amministrazione locale rientrare tra i tredici enti della regione selezionati per questo importante investimento nel cuore del centro urbano. Dalla gestione illegale al progetto CAP 74015. L’immobile oggetto dell’intervento ha vissuto, in passato, una storia legata a attività commerciali come ristorazione, pub, bar e discoteche. Oggi, quel medesimo spazio cambierà radicalmente volto per diventare il Centro di Arti Performative denominato CAP 74015. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martina Franca: un milione per il nuovo hub culturale post-Mafia Martina Franca, bene confiscato, finanziato progetto da un milione per il riuso socialeTarantini Time QuotidianoFinanziato dalla Regione Puglia il progetto del Comune di Martina Franca per il riutilizzo a fini sociali di un immobile... Il nuovo libro di Beppe Convertini che ha incantato Martina FrancaNel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio, alle 18, il Palazzo Ducale ha accolto il pubblico nella Sala Consiliare di Martina Franca per un... Temi più discussi: Martina Franca, ok progetto riutilizzo immobile confiscato alla mafia; Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazzi; Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla Regione; 100 NOTIZIE, TG H. 19:00 DELL’ 8 APRILE 2026. Giardini Virgilio chiusi e tavolo permanente Leonardo. Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazziEx discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina ... agorablog.it Testimoni di Geova a Martina Franca, un evento aperto al pubblico il 2 aprileA Martina Franca evento dei Testimoni di Geova , giovedì 2 aprile con una celebrazione aperta al pubblico e gratuita. pugliapress.org Agua del Mar | Martina Franca - facebook.com facebook