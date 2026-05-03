Villa Ceresa riapre | il progetto per un polo culturale per i giovani

Dopo anni di abbandono e atti di vandalismo, Villa Ceresa riapre al pubblico. È stato avviato un progetto per trasformarla in un polo culturale dedicato ai giovani, coinvolgendo enti e associazioni locali. La gestione sarà affidata a un ente pubblico con il supporto di alcune organizzazioni, che si occuperanno di organizzare eventi e attività rivolte alla comunità giovanile. La riqualificazione mira a restituire la villa alla città come spazio di incontro e cultura.

? Cosa scoprirai Come diventerà la villa dopo anni di degrado e vandalismo?. Chi gestirà concretamente il nuovo polo culturale per i giovani?. Quali cambiamenti porterà il progetto alla viabilità di via Asseggiano?. Perché il destino della villa dipende dalle prossime elezioni locali?.? In Breve Francesco Tagliapietra propone nuovi interventi su via Asseggiano e collegamenti verso Catene.. Elezioni per la Municipalità di Chirignago-Zelarino previste per il 24 e 25 maggio.. Il progetto prevede una biblioteca moderna per sostituire l'area colpita dal vandalismo.. Piano elettorale include nuove rotatorie e una passerella tra Marghera e Chirignago.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Ceresa riapre: il progetto per un polo culturale per i giovani Notizie correlate Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia: sarà un polo culturale Villa Torri: 3 milioni per un polo culturale e nozze civiliIl cantiere di Villa Torri a Vimodrone sta trasformando un’antica residenza patrizia in uno spazio pubblico polifunzionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Via Giustizia, i residenti allarmati: Cancelli anti-degrado; Spaccio di cocaina, cittadini-detective fanno arrestare due uomini con 2 chili di droga. Sbandati sfondano il cancello di Villa Ceresa, i residenti: «Sono una decina, sparsi sulle panchine in tutto il parco»MESTRE - Sono tornati. O, forse, non se ne sono proprio mai andati. Solo che tossicodipendenti e sbandati (e, per i residenti della zona, pure gli spacciatori) adesso hanno perfino divelto la ... ilgazzettino.it