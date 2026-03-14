La briglia del torrente Agna a Montemurlo è in pericolo. A causa di infiltrazioni e cedimenti strutturali nella zona di Il Carbonizzo, che si trova al confine tra Montemurlo e Montale, si rende necessario un intervento urgente per garantire la stabilità idraulica del corso d’acqua. La situazione ha portato le autorità a chiedere un intervento immediato per prevenire eventuali danni.

La stabilità idraulica del torrente Agna è attualmente compromessa da infiltrazioni e cedimenti strutturali nella località Il Carbonizzo, al confine tra Montemurlo e Montale. L’amministrazione di Montemurlo ha attivato procedure formali per richiedere il ripristino immediato dell’opera idraulica danneggiata. Il problema interessa specificamente la briglia situata nei pressi di Villa Colle Alberto, dove le acque stanno minacciando l’integrità della struttura. Le autorità locali hanno già inviato comunicazioni ufficiali agli enti competenti per sollecitare un intervento urgente del Genio civile regionale. L’evoluzione temporale delle segnalazioni tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Briglia Agna a rischio: Montemurlo chiede intervento urgente

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