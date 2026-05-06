Un grande Lecco rimonta la Giana Erminio e avanza nei play-off

Il Lecco ha superato la Giana Erminio in una partita valida per i play-off, riuscendo a rimontare dopo aver subito un gol in un primo momento. La gara si è svolta sotto una pioggia intensa, e alla fine il Lecco si è imposto, avanzando così alla prossima fase del torneo. La squadra ospite aveva trovato il gol nel corso del match, ma i padroni di casa sono riusciti a rispondere e a conquistare la vittoria.

Orgoglio Lecco: ribalta la Giana Erminio e passa il turno. Dopo il diluvio, gli ospiti trovano il gol. Battistini dà la carica, Duca completa la rimonta. Domenica fuori l'andata della fase nazionale con una tra Pianese, Cittadella, Casertana, Casarano, Campobasso. Mercoledì il ritorno in casa.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusioneLecco-Giana Erminio è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla La vittoria in trasferta sul... Giana Erminio sfida la Triestina: missione playoff per i biancoazzurriLa sfida decisiva per la Giana Erminio si gioca oggi alle ore 14:30 nel campo del Nereo Rocco, dove i biancoazzurri affronteranno la Triestina in una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un grande Lecco rimonta la Giana Erminio e avanza nei play-off; Serie C - Playoff: la Calcio Lecco rimonta la Giana Erminio e conquista la qualificazione. Ferri spaventa i locali che poi ribaltano il risultato; Interviste | Valente: Momenti che ti meriti. Duca: Abbiamo carattere. Espinal: Sono felice; Calcio Serie C – Il Lecco batte la Giana Erminio 2-1 e avanza nei playoff. Un grande Lecco rimonta la Giana Erminio e avanza nei play-offBattistini e Duca ribaltano la partita dopo lo svantaggio a inizio ripresa: al primo turno della fase nazionale la squadra di Valente sarà testa di serie. Domenica l'andata, mercoledì il ritorno ... leccotoday.it DIRETTA | Lecco Giana Erminio (risultato finale 2-1): la decide Duca! (6 maggio 2026)Diretta Lecco Giana Erminio streaming video Rai: dopo il colpo di Trento i milanesi ci riprovano al Rigamonti-Ceppi nei playoff Serie C. ilsussidiario.net In bocca al lupo al nostro Alessandro Albertini che quest’oggi sarà impegnato nel match dei play-off di Serie C tra Lecco e Giana Erminio #Albertini #GianaErminio #SerieC @albealessandro_ - facebook.com facebook [ #Under23] Le scelte di Mister Vecchi per #GianaErminioInter x.com