Nel primo turno dei playoff di Serie C, la partita tra Lecco e Giana Erminio si svolge in un momento di attesa per entrambe le squadre. La Giana Erminio ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Trento domenica scorsa, mentre il Lecco si prepara a affrontare la sfida dopo aver concluso la regular season in una posizione favorevole. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante per entrambe le formazioni.

Lecco-Giana Erminio è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla La vittoria in trasferta sul campo del Trento di domenica scorsa è stata una grande soddisfazione per la Giana Erminio. Che, però, dopo aver superato il primo turno dei playoff si dovrà fermare di fronte al Lecco. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, solamente una volta la Giana – e quando ha giocato in casa – è riuscita ad avere la meglio su Lecco. Le partite non hanno mai regalato nemmeno due gol (quattro uno a zero e un zero a zero) e quindi non è che in questo match che mette in palio un posto pesantissimo per i playoff ci aspettiamo chissà quale spettacolo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusione

Notizie correlate

Giana Erminio sfida la Triestina: missione playoff per i biancoazzurriLa sfida decisiva per la Giana Erminio si gioca oggi alle ore 14:30 nel campo del Nereo Rocco, dove i biancoazzurri affronteranno la Triestina in una...

Giana Erminio travolge l’Inter U23: trionfo al 94? e sogni playoffIl derby tra Giana Erminio e Inter U23 si è concluso con il netto successo dei padroni di casa per 2-0, un risultato che ribalta le gerarchie della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tabellino partita Ospitaletto vs Giana Erminio; Giana, impresa straordinaria: Trento battuto, festa al Briamasco; Tabellino partita Trento vs Giana Erminio; Tabellino partita Giana Erminio vs Sporting Valentino Mazzola.

Pronostico Lecco-Giana Erminio: adesso è solo delusioneLecco-Giana Erminio è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Serie C. Lecco-Giana Erminio, la prima sfida play-off dei blucelestiLa squadra di Espinal ha superato il turno battendo 2-1 il Trento Il Lecco aspetta la Giana al Rigamonti-Ceppi mercoledì 6 maggio LECCO – Sarà la Giana Erminio l’avversaria della Calcio Lecco 1912 nel ... msn.com