Oggi alle 14:30 si disputa una partita importante tra Giana Erminio e Triestina sul campo del Nereo Rocco. I biancoazzurri affrontano questa trasferta con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di raggiungere i playoff. La sfida si presenta come un momento cruciale per la squadra di casa, che cerca di ottenere i tre punti per avvicinarsi alla zona che vale la fase successiva del campionato.

La sfida decisiva per la Giana Erminio si gioca oggi alle ore 14:30 nel campo del Nereo Rocco, dove i biancoazzurri affronteranno la Triestina in una trasferta che assume i contorni di un bivio fondamentale per il resto della stagione. I ragazzi guidati da Vinicio Espinal arrivano a questo impegno con l’obiettivo dichiarato di conquistare i playoff, cercando di trasformare le ultime energie rimaste in un vantaggio concreto in classifica contro quella squadra che, pur essendo già retrocessa, mantiene un carattere combattivo. L’ambizione di una piazza che non si arrende. Il percorso dei gorgonzolesi verso la conclusione del torneo è stato segnato da momenti di grande intensità, come dimostrato dal pareggio ottenuto a Busto Arsizio durante la festività di Pasquetta, una gara in cui la vittoria è sfuggita per un soffio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giana Erminio sfida la Triestina: missione playoff per i biancoazzurri

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