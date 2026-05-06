In Romania, circa il venti per cento dei bambini abbandona gli studi prima di completare l’obbligo scolastico. Un video diffuso mostra un ragazzino che afferma con determinazione: «Un giorno starò in piedi sulle mie gambe». La situazione evidenzia le difficoltà di accesso all’istruzione e le sfide che molti giovani affrontano nel tentativo di costruire un proprio futuro.

La costruzione del proprio futuro inizia tra le mura di casa e sui banchi di scuola. In Romania, però, un bambino su cinque abbandona la scuola entro la quinta elementare, e se consideriamo anche il livello di istruzione superiore, sono meno della metà i ragazzi e le ragazze che ottengono un diploma. Per questo è nata Ana?i Copiii (“ Ana e i bambini ”), un’associazione che dal 2006 aiuta bambini e adolescenti a cambiare il proprio destino. L’intuizione è stata di Mihaela, un’assistente sociale che ha deciso di far fronte alla carenza di servizi educativi per bambini e adolescenti costruendo un centro diurno, che li accolga fornendo loro due pasti al giorno e la possibilità di partecipare ad attività formative e di sviluppo personale.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Zanardi, la prima volta che si alzò in piedi sulle "nuove gambe"Alex Zanardi è morto all’età di 59 anni, dopo una lunga lotta in seguito all’incidente in cui rimase coinvolto nel giugno del 2020 durante una...

“Cosa c’è di strano nella calvizie?” Harry Styles risponde alle voci sul parrucchino. E ammette: “Ai tempi degli One Direction indossavo jeans più stretti delle mie gambe”Da tempo a proposito dell'artista britannico si dice che in realtà sia calvo e che ricorra a un'ottima parrucca per mascherare la calvizie Harry...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: 7 giorni in Arabia Saudita: viaggio in un paese alla prova della modernità; Il viaggio di Ivano Defrancesco dalla val di Fiemme al monte Ararat: Quanta umanità si può vedere su due ruote; Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei mulini.

Viaggio in Bosnia-Erzegovina: cosa devono sapere i visitatoriIl patrimonio secolare della Bosnia ed Erzegovina e una scena dell’ospitalità in forte crescita e molto creativa stanno trasformando il Paese balcanico in una delle nuove mete di viaggio d’Europa. Vie ... msn.com

Viaggio in Patagonia con dieci euro al giornoIl Decathlon di Puerto Montt, in Patagonia, si trova al quarto piano di un grande centro commerciale che guarda il Pacifico. Riempio il carrello: una tenda, un fornellino e una pentola da campeggio, ... vanityfair.it

"Il grande ritorno di Kate": i media inglesi accendono i riflettori sulla visita della principessa in Italia. Il viaggio a Reggio Emilia del 13-14 maggio segna il suo primo impegno internazionale dopo la malattia oncologica. #ANSA - facebook.com facebook

La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull’infanzia x.com