Harry Styles ha commentato le recenti voci sulla sua calvizie, rispondendo alle speculazioni sul suo aspetto e sul possibile utilizzo di un parrucchino. L’artista britannico ha anche ricordato come, ai tempi degli One Direction, indossasse jeans più stretti delle sue gambe, senza apparire preoccupato delle critiche o delle indiscrezioni sui suoi capelli.

"Cosa c'è di strano nella calvizie?" Harry Styles risponde alle voci sul parrucchino. E ammette: "Ai tempi degli One Direction indossavo jeans più stretti delle mie gambe"

Harry Styles riflette sulle sue scelte di moda durante la sua era nei One Direction #MTVCeleb - facebook.com facebook