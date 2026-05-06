Un genitore dell' asilo evacuato | Avevamo segnalato le condizioni della scuola da tempo mai una risposta

Un genitore di un bambino dell’asilo evacuato ha riferito di aver segnalato più volte le cattive condizioni della scuola senza ricevere risposte. Ricorda inoltre che già lo scorso aprile si era verificato un episodio simile, ma l’edificio era stato comunque dichiarato ancora utilizzabile. La situazione ha portato all’evacuazione dell’edificio e all’intervento delle autorità. La scuola rimane chiusa in attesa di verifiche e interventi di sicurezza.

“Lo scorso aprile era accaduto un episodio identico, ma poi il nido era stato comunque dichiarato ancora agibile”. A dirlo è Luca Marani, genitore di un alunno del nido comunale di via Pianell, a Milano, dichiarato inagibile nella mattinata di mercoledì 6 maggio dopo il cedimento di un contro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di PachinoUn’insegnante dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino (Siracusa) sarebbe stata aggredita ieri mattina da un genitore. Siracusa, a Pachino una docente aggredita da un genitore durante un incontro a scuola Un grave episodio di violenza si è verificato all’interno dell’Istituto comprensivo “Vitaliano Brancati” di Pachino, in provincia di Siracusa, dove... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ancona, ha due mamme, il bimbo escluso dall’asilo: Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar; Asilo nido chiude all’improvviso alla Bufalotta, maestre licenziate dopo più di due mesi. Un genitore dell'asilo evacuato: Avevamo segnalato le condizioni della scuola da tempo, mai una rispostaLe parole di Luca Marani, portavoce di un gruppo di genitori degli alunni del nido comunale di via Pianell, a Milano, dichiarato inagibile dopo il cedimento di un controsoffitto ... milanotoday.it Bimbi ustionati all’asilo di Osio Sopra, la mamma di una di loro: L’ho trovata che gridava, la pelle che cadevaL'ho trovata che gridava, la pelle che cadeva: a raccontarlo è la madre di una dei bambini che il 30 maggio 2022 è rimasta gravemente ustionata ... fanpage.it Mi son dimenticato dell impiatto avevamo fame! Melanzane a scarpone a modo mio versione 4 Taglio le melanzane,ane a metà taglio a croce metto un filino d olio e lascio ammorbidire su entrambi i lati, infornando direttamente sul piano del forno (cosi cuocio - facebook.com facebook Nei tweet di festa con hashtag da tifoso social del presidente Fifa, negli account della Lega Calcio che paiono invasati come non avevamo mai visto dopo quei pochi scudettini che abbiamo conquistato, nell'improvvisa cautela e prudenza sulle questioni giudiz x.com