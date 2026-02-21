Insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di Pachino

Da feedpress.me 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un genitore ha aggredito un’insegnante davanti alla scuola di Pachino, causando scompiglio tra studenti e personale. L’episodio si è verificato ieri mattina, quando l’uomo ha affrontato l’insegnante in modo violento, impedendo l’ingresso ai bambini. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri genitori e alunni, creando grande tensione nel quartiere. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e raccogliere le testimonianze.

insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di pachino
© Feedpress.me - Insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di Pachino

Un’insegnante dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino (Siracusa) sarebbe stata aggredita ieri mattina da un genitore. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social. La docente è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni. «L'amministrazione comunale esprime la più ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione - ha scritto il sindaco Gambuzza -. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità scolastica e cittadina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Maestra aggredita a scuola da un genitore a Piacenza: finisce in ospedale, scatta la denunciaUna maestra è stata aggredita da un genitore in una scuola di Piacenza e ora si trova in ospedale.

Leggi anche: Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola: urla e spintoni davanti ai piccoli alunni

Prof Umilia i Bulli davanti a Tutta la Classe

Video Prof Umilia i Bulli davanti a Tutta la Classe ??
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Insegnante aggredita da un genitore. Allarme violenza nelle scuole; Alunno con disabilità aggredisce docente: il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno. Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite. Cosa hanno detto i giudici; Pachino. Insegnante aggredita da un genitore, il sindaco:Ferma condanna; Pachino | Insegnante aggredita da un genitore finisce in ospedale.

insegnante aggredita da unInsegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di PachinoLa docente è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni. msn.com

Episodio di violenza a scuola a Pachino: insegnante aggredita da genitoreEpisodio di violenza a scuola a Pachino, con l’aggressione subita da un’insegnante da parte di un genitore. A intervenire è il sindaco Giuseppe Gambuzza, che esprime una condanna netta per quanto acca ... pachinonews.it