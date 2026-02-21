Insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di Pachino

Un genitore ha aggredito un’insegnante davanti alla scuola di Pachino, causando scompiglio tra studenti e personale. L’episodio si è verificato ieri mattina, quando l’uomo ha affrontato l’insegnante in modo violento, impedendo l’ingresso ai bambini. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri genitori e alunni, creando grande tensione nel quartiere. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e raccogliere le testimonianze.

Un'insegnante dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino (Siracusa) sarebbe stata aggredita ieri mattina da un genitore. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social. La docente è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni. «L'amministrazione comunale esprime la più ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione - ha scritto il sindaco Gambuzza -. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l'intera comunità scolastica e cittadina. La donna, mamma di due studenti, sarebbe entrata nel plesso, recandosi in aula dove si trovava l'insegnante, che avrebbe avuto una discussione col figlio il giorno prima. Subito dopo, l'avrebbe aggredita, prima verbalmente, poi fisicamente, con spintoni.