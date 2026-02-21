Siracusa a Pachino una docente aggredita da un genitore durante un incontro a scuola

Una docente di Pachino è stata colpita da un genitore durante un incontro scolastico. La discussione si è accesa in modo improvviso, portando alla violenta aggressione nel corso della riunione. Il fatto si è verificato all’interno della scuola, vicino all’aula dell’alunno coinvolto. La docente ha riportato lievi ferite e ha chiamato subito le forze dell’ordine. La scuola ha già avviato le procedure di sicurezza e tutela.

Un grave episodio di violenza si è verificato all'interno dell'Istituto comprensivo "Vitaliano Brancati" di Pachino, in provincia di Siracusa, dove una docente è stata aggredita da un genitore durante un incontro nei locali scolastici. L'episodio, avvenuto nella mattinata di ieri, ha scosso profondamente la comunità educativa e cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, l'insegnante sarebbe stata colpita al termine di un confronto con il familiare di uno studente. Non sono ancora noti i motivi che avrebbero scatenato l'aggressione, ma la situazione sarebbe degenerata improvvisamente, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.