La forza degli auguri | quando le star portano umanità negli ospedali nel giorno della Festa della Donna

Nel giorno della Festa della Donna, alcune star hanno visitato ospedali portando sorrisi e affetto alle persone assistite. All’Ospedale Moscati di Avellino, come in altri reparti, si sono viste persone che, oltre alle cure mediche, hanno regalato parole di conforto e auguri sinceri a chi si trovava in ospedale. Questi gesti hanno acceso un senso di vicinanza tra chi è in difficoltà e chi vuole offrire un po’ di umanità.

È su questo terreno — quello delle suggestioni che guariscono l'anima — che si è mossa un'iniziativa capace di unire il mondo dello spettacolo a quello della sanità, proprio nell'8 marzo. Il risultato sono messaggi — video, parole, auguri — che, per chi li ha ricevuti, lasciano un segno ben oltre la giornata. Un promemoria, in fondo, di quanto la cultura, l'arte e lo spettacolo possano ancora svolgere una funzione civile e umana: non solo intrattenere, ma prendersi cura. Buona Festa della Donna a tutte — guerriere dentro e fuori dalle corsie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Le femministe contro Cruciani e il suo spettacolo (nel giorno della Festa della Donna)Mancano poche ore all’8 marzo, giorno della Festa della Donna, e le polemiche sono già iniziate.

‘La Solidarietà’ di Fisciano celebra la Festa della Donna con degli auguri specialiUn impegno concreto, che ciascuna donna, offre spontaneamente nel quotidiano al servizio degli altri.

