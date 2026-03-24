Assistenza ai malati oncologici Samo sigla due convenzioni con importanti istituzioni accademiche di Palermo

In occasione del convegno "Le Cure Palliative tra Scienza ed Emozioni", tenutosi allo Steri, Samo ha annunciato la firma di due significative convenzioni con istituzioni accademiche di spicco per il 2026. Le partnership comprendono la Scuola di Cure Palliative e la facoltà di Psicologia dell'università. Le convenzioni firmate mirano a potenziare la formazione e la ricerca nel campo delle cure palliative, integrando competenze mediche e psicologiche per migliorare l'assistenza ai pazienti oncologici. "Questa collaborazione rappresenta un passo avanti fondamentale nella nostra missione di garantire un'assistenza sempre più qualificata e umana", ha dichiarato Luigi Zancla, presidente di Samo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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