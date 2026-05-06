Esa - Educazione alla salute attiva ha donato un casco refrigerante alla Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia, destinato alle pazienti che affrontano la chemioterapia. Il dispositivo, progettato per ridurre i rischi di caduta dei capelli, è stato consegnato durante un evento presso la struttura ospedaliera. La donazione si inserisce nel supporto alle donne in cura, offrendo uno strumento per migliorare il benessere durante il trattamento.

Un casco refrigerante per le chi affronta la chemioterapia. Lo ha donato Esa - Educazione alla salute attiva, alla Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia. Il dispositivo previene l’ alopecia, un aiuto importantissimo per le donne che si trovano ad affrontare un percorso di cura non sempre facile, anche dal punto di vista psicologico. La perdita dei capelli non è solo un problema estetico, ma anche sociale: molte donne sentono di non riuscire a tenere per sé un lato intimo della malattia e della cura. In un anno, sono una settantina le signore che hanno utilizzato il casco. Le caratteristiche e le funzionalità del dispositivo sono state...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un casco refrigerante contro la caduta di capelli

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