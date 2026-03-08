Il siero capelli Kérastase che riduce la caduta di più dell' 80%

Il siero per capelli di Kérastase, formulato con caffeina e radice di zenzero, promette di ridurre la caduta di oltre l’80%. La sua applicazione mira a rinforzare i follicoli e migliorare la salute del cuoio capelluto. Il prodotto è disponibile sul mercato e viene utilizzato come trattamento per chi cerca una soluzione contro la perdita dei capelli.

Se normalmente perdiamo tra i 50 e i 100 capelli al giorno, nei periodi di cambio stagione la caduta può anche aumentare. Ma, oltre a questo, la caduta reattiva può manifestarsi in specifiche condizioni di stress per l'organismo: dagli sbalzi ormonali, a un'alimentazione poco equilibrata, dalle tensioni emotive fino all'inquinamento o all'uso frequente di strumenti a caldo. Tutti questi fattori possono aumentare la caduta capillare e, per rallentarla, è possibile inserire un trattamento professionale senza risciacquo, in grado di rinforzare le chiome indebolite, sia per cause naturali che esterne. Proprio come il siero capelli di Kerastase, Genesis Siero Fortificante Anti-Caduta, best seller su Amazon con oltre 3.

