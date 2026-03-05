Riccardo Cardani grave caduta e casco rotto | spavento in allenamento e Paralimpiadi a rischio

Durante un allenamento in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Riccardo Cardani ha subito una grave caduta che ha provocato la rottura del casco. L’incidente ha causato grande spavento tra gli atleti presenti e mette in discussione la partecipazione di Cardani alle prossime competizioni di snowboardcross. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato sulle condizioni dell’atleta.

Riccardo Cardani è gravemente caduto durante l’allenamento odierno, utile in vista delle gare di snowboardcross che animeranno le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’incidente si è rotto il casco e l’azzurro è rimasto privo di conoscenza per circa 45 secondi, poi è stato trasportato in ospedale ed è stato sottoposto a una TAC. Il Comitato Paralimpico Italiano precisa che “ lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta “. Il classe 1992 aveva incominciato la propria carriera paralimpica nel nuoto su invito dell’amica Giulia Ghiretti (dopo un incidente in moto che provocò la paralisi del braccio destro) e poi si è spostato sulla neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

