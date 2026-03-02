Il servizio delle Iene su Italia1 dedicato a Vincenzo Schettini, conosciuto come il content creator de La fisica che ci piace, non ottiene l’effetto sperato. La trasmissione tenta di mettere in discussione alcune sue affermazioni, ma il risultato finale evidenzia molte lacune e incongruenze. La difesa del giovane, presentata nel segmento, non riesce a convincere pienamente il pubblico.

Da MOWmag passando per la newsletter di Selvaggia Lucarelli, sono stati diversi i ragazzi che hanno scelto di rompere il silenzio e di raccontare com'era avere davvero Vincenzo Schettini come professore. Il ritratto che emerge da queste di testimonianze è quello di un docente sicuramente appassionato alla materia ma anche da una certa urgenza di visibilità che lo ha portato a girare i suoi video su YouTube servendosi della complicità dei ragazzi e portandoli, di fatto, a dover interagire con quegli stessi video una volta a casa al fine di indicizzarli al meglio. Quando Le Iene gliene chiedono conto, Vincenzo Schettini dice che nessuno era obbligato a fare nulla: quello che lui chiedeva era un'interazione che sarebbe servita come ripasso delle lezioni spiegate in classe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché la difesa di Vincenzo Schettini alle Iene è un buco nell'acqua

Temi più discussi: Ci ha portati in aula magna perché c'era una luce migliore per i video, Fummo invitati a comprare i suoi libri,Io mi rifiutavo di farmi alzare i voti commentando su YouTube.

