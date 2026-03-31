La Cina ha annunciato lo sviluppo di sistemi militari autonomi costituiti da robot da combattimento che operano in formazione, simili a un branco di lupi. Questi robot sono stati presentati come parte di una nuova generazione di tecnologie militari autonome, progettate per agire insieme in operazioni di difesa o attacco. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali e dimostrazioni tecniche.

La Cina ha sviluppato sistemi militari autonomi presentando una nuova generazione di robot da combattimento progettati per agire come un vero e proprio “ branco di lupi ”. Parliamo di unità coordinate, come dimostrano i video trasmessi dalla televisione di Stato, la China Central Television, capaci di collaborare, adattarsi e prendere decisioni in modo collettivo. È questa, per l’appunto, l’evoluzione mostrata in un fresco documentario che racconta come i cosiddetti “lupi robot” stiano trasformando il concetto di guerra urbana grazie all’integrazione con intelligenza artificiale e reti di sensori condivisi. I lupi robot della Cina. Secondo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un branco di lupi robot: ecco il nuovo “sciame militare” della Cina

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