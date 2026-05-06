Un bacio solo Gli amori e le passioni di Giulietta e Romeo nei Madrigali Arie e Danze

Il 8 maggio si terrà un evento musicale organizzato dalla Scuola di Musica Saval, con il contributo della Terza Circoscrizione del Comune di Verona. L’appuntamento vede protagonista l’Accademia degli Invisibili, un ensemble di musica antica recentemente formato, che eseguirà un repertorio di madrigali, arie e danze. Il titolo dello spettacolo richiama le passioni e gli amori di Giulietta e Romeo, interpretati attraverso brani che spaziano tra musica sacra e profana.

Organizzazione Lams Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo - Scuola di Musica SavalCon il contributo della Terza Circoscrizione del Comune di Verona8 maggioAccademia degli InvisibiliEnsemble di Musica AnticaL'ensemble, di recente formazione, propone programmi musicali profani e sacri su.🔗 Leggi su Veronasera.it Romeo e Giulietta | Wevius - La piattaforma di recensioni sulle scuole Notizie correlate Gli amori, le coppie e le passioni che hanno fatto la storia del Festival di SanremoIn attesa di Sanremo 2026, il meglio di amori, flirt, passioni e matrimoni della storia dell'Ariston. Sadie Sink e Noah Jupe diventano Romeo & Giulietta nella tragedia in scena a Londra, ecco le fotoLa star di Stranger Things e Noah Jupe sono i protagonisti dello spettacolo portato in scena in queste settimane all'Harold Pinter Theatre di Londra.