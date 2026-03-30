Sadie Sink, nota per il suo ruolo in Stranger Things, e Noah Jupe sono i protagonisti di una produzione teatrale andata in scena all'Harold Pinter Theatre di Londra. Le due attrici interpretano i personaggi di Romeo e Giulietta in una versione della celebre tragedia. Le foto della rappresentazione mostrano le loro interpretazioni durante le rappresentazioni di queste settimane.

La star di Stranger Things e Noah Jupe sono i protagonisti dello spettacolo portato in scena in queste settimane all'Harold Pinter Theatre di Londra. Sadie Sink, star di Stranger Things con la parte di Max, e Noah Jupe, che ha fatto parte del cast dell'acclamato Hamnet, sono i protagonisti della nuova versione teatrale della tragedia shakespeariana Romeo & Giulietta. Online sono state condivise le foto ufficiali dei protagonisti dello spettacolo in scena sul palco dell'Harold Pinter Theatre a Londra. I protagonisti dello show teatrale Gli scatti ritraggono Sadie Sink e Noah Jupe nel ruolo dei due giovani innamorati dal destino tragico. Nel cast ci sono inoltre Dylan Corbett-Bader, Clark Gregg, Eden Epstein, Ada Grey, Kasper Hilton-Hille, Aruna Jalloh, e John Marquez. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sadie Sink e Noah Jupe diventano Romeo & Giulietta nella tragedia in scena a Londra, ecco le foto

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