Pirandello parla al mondo studenti da quattro continenti ad Agrigento | ecco i vincitori del concorso

Ad Agrigento si è conclusa la nona edizione del concorso “Uno, nessuno e centomila”, dedicato all’opera di Luigi Pirandello. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da quattro continenti e ha trasformato la città in un crocevia internazionale tra scuola, teatro e cultura. La competizione ha coinvolto studenti di diverse nazionalità, che hanno presentato lavori ispirati al celebre autore italiano.

Si è conclusa ad Agrigento la nona edizione del concorso “Uno, nessuno e centomila”, la manifestazione ispirata all’opera di Luigi Pirandello che ha trasformato la città in un punto di incontro internazionale tra scuola, teatro e cultura. Al Palacongressi e al teatro Luigi Pirandello sono stati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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