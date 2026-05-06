Un angelo custode tecnologico per gli anziani | Sarsina premiata per il progetto che tutela i più fragili

Comune di Piacenza nella sezione Smart Land, Comune di Sarsina nella sezione Smart Town e Comune di Castellamare di Stabia nella sezione Smart City, con menzione speciale per il Comune di Mira. Sono questi i vincitori della seconda edizione dei premi Smart City promossi dall’Osservatorio Smart.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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