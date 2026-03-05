Case popolari di via Berlinguer il Movimento Progetto Tricolore | La sentenza del Tar tutela i più fragili di Fiumicino

Il Movimento Progetto Tricolore ha commentato la recente sentenza del Tar riguardante le case popolari di via Berlinguer a Fiumicino. Secondo il leader del movimento, questa decisione giudiziaria tutela i cittadini più vulnerabili della città. La sentenza ha stabilito che le assegnazioni degli alloggi devono rispettare determinati criteri. La vicenda coinvolge diverse parti legate alla gestione delle abitazioni pubbliche nel territorio.

Fiumicino, 5 marzo 2026 – Il presidente e leader del Movimento Progetto Tricolore, Cristian Terrevoli, esprime piena soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha respinto il ricorso relativo agli alloggi di via Berlinguer ( leggi qui ), confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. “Accogliamo con favore una decisione che ristabilisce chiarezza e legalità su una vicenda complessa e delicata – dichiara Terrevoli – e che dimostra come l’attuale Amministrazione abbia agito nel pieno rispetto delle norme e nell’interesse primario della collettività “. Il Movimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

