Un altro spacciatore arrestato grazie alle segnalazioni con la App della Polizia

Un nuovo arresto di uno spacciatore è stato possibile grazie alle segnalazioni inviate tramite l’app della Polizia. La collaborazione dei cittadini che utilizzano la piattaforma YouPol ha consentito alle forze dell’ordine di intervenire e mettere fine a un’attività illegale. L’episodio si aggiunge a una serie di interventi resi possibili attraverso questa modalità di comunicazione, che permette di segnalare comportamenti sospetti in modo rapido e diretto.

Ancora una volta la fondamentale collaborazione dei cittadini attraverso la App YouPol, ha permesso alla polizia di arrestare un altro spacciatore.Gli investigatori della Squadra Mobile, sviluppando le segnalazioni pervenute nei giorni scorsi tramite la App di movimenti sospetti tra via Casati e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it In metro arresti e perquisizioni da parte della Polizia Notizie correlate Parco Londrina, arrestato uno spacciatore grazie alle segnalazioni dei residentiL’uomo aveva cocaina, migliaia di euro in contanti e quasi 400 grammi di hashish. Spacciatore a 18 anni, arrestato: giro nel palazzo smascherato dai residenti grazie all’app YouPolModena, 9 aprile 2026 – Si era già fatto ‘conoscere’ in passato, quando ancora era minorenne, per qualche rissa o per deturpamento di bene pubblico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: YouPol: arrestato ennesimo spacciatore grazie all’occhio vigile dei cittadini. - Polizia di Stato; Stanno spacciando, parte la segnalazione e arriva la polizia: due arresti e tre denunce; 'Puffi' per 35mila euro, spacciatore in Vespa incastrato dall'agendina; Quarticciolo, la droga nascosta al bar: cocaina e hashish nell'armadio blindato. Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla PoliziaArezzo, 14 marzo 2026 – Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato. Nell’ambito dell’attività volta al contrasto dello spaccio di ... lanazione.it Spacciatore arrestato. Finge un malore per disfarsi della drogaEMPOLIControllato e arrestato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. A finire in manette è un cittadino di origine marocchino di 35 anni perché trovato in possesso di droga. L’operazione è ... lanazione.it Spaccio di droga, segnalazione con l'app YouPol e scatta il blitz della polizia: due arresti e tre denunce - facebook.com facebook L’app #YouPol della @poliziadistato spiegata agli studenti in occasione della Festa della Polizia. Ecco con YouPol come segnalare reati, tra cui bullismo, cyberbullismo e violenze domestiche anche in forma anonima. Le interviste realizzate dal nostro di x.com