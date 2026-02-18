Parco Londrina arrestato uno spacciatore grazie alle segnalazioni dei residenti

Lunedì 9 febbraio, al Parco Londrina, un uomo è stato arrestato dalla Polizia locale dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Le forze dell’ordine hanno agito grazie alle segnalazioni di residenti preoccupati per l’attività sospetta vicino alle scuole Guarini e Wiligelmo. Gli agenti hanno monitorato la zona e hanno fermato il sospettato con alcune dosi di sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in un’operazione più ampia contro lo spaccio di droga nel quartiere. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti.

L'uomo aveva cocaina, migliaia di euro in contanti e quasi 400 grammi di hashish. L'operazione nell'ambito di un servizio mirato nei pressi delle scuole Da giorni, infatti, era stata individuata una persona dedita all'attività di spaccio. Nel corso degli appostamenti, gli agenti sono riusciti a individuare un acquirente che si era da poco rivolto al pusher. Fermato immediatamente dopo l'acquisto, l'acquirente ha confermato di aver comprato lo stupefacente dalla persona indicata, che è stata quindi bloccata. L'uomo, un ventenne, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, nascoste nella manica della giacca, nonché di migliaia di euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.