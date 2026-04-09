Un giovane di 18 anni è stato arrestato per spaccio di droga, dopo che i residenti del quartiere hanno segnalato il suo comportamento tramite l’app YouPol. L’indagine ha portato alla scoperta di un giro di vendita di sostanze stupefacenti all’interno di un edificio del quartiere. In passato, il ragazzo si era reso protagonista di alcuni episodi di risse e di danneggiamenti ai beni pubblici.

Modena, 9 aprile 2026 – Si era già fatto ‘conoscere’ in passato, quando ancora era minorenne, per qualche rissa o per deturpamento di bene pubblico. Nulla però che potesse far pensare ad un’evoluzione ‘criminale’ così preoccupante. Infatti, seppur abbia compiuto da poco 18 anni, a quanto pare aveva creato un giro non indifferente di spaccio proprio all’interno del palazzo in cui vive con i familiari. La segnalazione inviata tramite l’app YouPol. Grazie ad una segnalazione inviata tramite app YouPol dagli stessi residenti, è stato arrestato. Si è detto pentito, ha detto di aver capito la gravità di quanto commesso il neomaggiorenne pusher di origine filippina ammanettato martedì pomeriggio dagli agenti della Volante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore a 18 anni, arrestato: giro nel palazzo smascherato dai residenti grazie all’app YouPol

Parco Londrina, arrestato uno spacciatore grazie alle segnalazioni dei residentiL’uomo aveva cocaina, migliaia di euro in contanti e quasi 400 grammi di hashish.

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