Un altro classico dell’UCL in serbo? Guarda come Dembele porta il PSG in vantaggio dopo soli tre minuti contro il Bayern Monaco

Nel match di Champions League, il PSG è passato in vantaggio contro il Bayern Monaco dopo soli tre minuti grazie a un gol di Dembele. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con le due squadre che cercano di mettere subito pressione sull’avversario. La cronaca si sviluppa rapidamente, e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento sul campo. La sfida si presenta già molto intensa e aperta a vari sviluppi.

2026-05-06 21:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Sembra che ci sia un’altra classica Champions League nella gara di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo che sono bastati appena tre minuti per il primo gol all’Allianz Arena. Dopo la sensazionale vittoria per 5-4 del PSG all’andata, Ousmane Dembele ha dato il tono a un’altra partita emozionante portando in vantaggio gli ospiti per 1-0 con un finale ordinato. Una bella palla del rientrante Fabian Ruiz ha liberato Khvicha Kvaratskhelia sulla sinistra, con l’esterno georgiano che avanzava prima di respingere la palla al vincitore del Pallone d’Oro che infilava in rete con il piede sinistro per aumentare il vantaggio dei detentori a due gol e lasciare il Bayern con tutto da fare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

LE BUT DINGUE DE DEMBÉLÉ EN REPRISE DE VOLÉE... PSG 3-1 TOULOUSE : BALLON D'OR ! (bonus)

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