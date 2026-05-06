Un allenatore di Serie A il capo di Sportitalia ed Emanuele Filiberto di Savoia

Tre dei nove presidenti che quest'anno hanno guidato le loro squadre dalla Serie D alla Serie C sono un allenatore di Serie A, il capo di Sportitalia e Emanuele Filiberto di Savoia. Questi presidenti rappresentano una parte significativa di un gruppo che ha ottenuto questa promozione, un risultato che coinvolge anche altri sei presidenti. La loro collaborazione ha portato a questa serie di successi nel panorama calcistico dilettantistico e professionistico.

I presidenti delle squadre di calcio non fanno quasi mai solo quello di lavoro. In Italia c’è stato chi lo faceva mentre era presidente del Consiglio, e ancora oggi c’è chi fa, nel frattempo, il produttore cinematografico o il senatore. Dall’anno prossimo in Serie C, l’ultima categoria maschile professionistica del calcio italiano, ci saranno anche un sedicente principe (e cantante, e personaggio televisivo), un allenatore di Serie A e il capo di una nota emittente televisiva dedicata allo sport. Passare dalla C alla D, e quindi dal dilettantismo al professionismo, non è per nulla semplice: ogni anno si qualificano alla Serie C soltanto 9 delle 162 squadre di serie D.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Un allenatore di Serie A, il capo di Sportitalia ed Emanuele Filiberto di Savoia Notizie correlate Savoia torna in Serie C, Emanuele Filiberto: ‘Lacrime di gioia’, Torre Annunziata esplode e sogna in grandeUna promozione storica riaccende la città dopo anni di attesa Il Savoia torna in Serie C dopo undici anni e lo fa al termine di un pomeriggio che... Giornata genovese per Emanuele Filiberto di SavoiaGiornata genovese, nei giorni scorsi, per Emanuele Filiberto di Savoia, ha partecipato a un evento del Museo Diocesano dedicato alla figura della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Savoia si gode la festa e ora il sogno tricolore; UFFICIALE - Il Savoia di Emanuele Filiberto conquista la promozione in Serie C: giornata storica per il club Torre Annunziata; Il Savoia torna in Serie C dopo 10 anni: esulta il presidente Emanuele Filiberto; Avanti Savoia! Emanuele Filiberto in lacrime per la promozione in Serie C. Il Savoia torna in Serie C. E Emanuele Filiberto invita il Genoa per un’amichevoleIl legame tra i due club ha più di 100 anni: nel 1924 il Grifone battè i campani nella finale per il nono scudetto ... ilsecoloxix.it SERIE D - Savoia in Serie C, Emanuele Filiberto: Il meglio deve ancora venireIl Savoia è ufficialmente in Serie C. La vittoria per 3-0 contro la Sancataldese ha permesso al club di Emanuele Filiberto e Nazario Matacchione di chiudere il campionato al primo posto, due punti sop ... napolimagazine.com Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia si è detto felicissimo per la promozione in Serie C del suo Savoia ed ha promesso la Serie B nei prossimi tre anni, augurandosi anche una possibile sinergia con la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis per il futuro pro - facebook.com facebook