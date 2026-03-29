Giornata genovese per Emanuele Filiberto di Savoia

Nella giornata di recente, Emanuele Filiberto di Savoia si è recato a Genova per partecipare a un evento presso il Museo Diocesano dedicato alla Beata Maria Cristina di Savoia. Durante l’occasione, ha incontrato alcune figure istituzionali e ha condiviso sui social media immagini e aggiornamenti sull’iniziativa. La visita si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori dettagli pubblici sulle persone incontrate.

Giornata genovese, nei giorni scorsi, per Emanuele Filiberto di Savoia, ha partecipato a un evento del Museo Diocesano dedicato alla figura della Beata Maria Cristina di Savoia, ha anche incontrato diverse figuri istituzionali, come ha testimoniato attraverso i propri canali social. "Ho avuto il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giornata genovese per Emanuele Filiberto di Savoia Articoli correlati Basilica Loreto (An): domani arriva Emanuele Filiberto di SavoiaEmanuele Filiberto di Savoia domani a Loreto, a due passi dalla splendida Riviera del Conero. Emanuele Filiberto di Savoia a Loreto: il 31 gennaio alla Santa CasaEmanuele Filiberto ‘sbarca’ a Loreto, autentica perla del Conero: ecco l’annuncio della Santa Messa in suffragio di Vittorio Emanuele di Savoia. Contenuti utili per approfondire Emanuele Filiberto di Argomenti discussi: I gioielli del matrimonio reale svelati al Museo Diocesano. Splende la demi-parure della Regina Beata. Emanuele Filiberto di Savoia a Genova, pranzo nei vicoli prima del Museo DiocesanoEmanuele Filiberto di Savoia a Genova, pranzo nei vicoli prima del Museo Diocesano ... msn.com Chiavari: Emanuele Filiberto incontra la comunità albanese ligureChiavari: Emanuele Filiberto incontra la comunità albanese ligure ... msn.com