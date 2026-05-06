Ultimissime Juve LIVE | come stanno Yildiz e Thuram intervento riuscito per Beccari

Nelle ultime notizie dalla Juventus, si aggiorna sulle condizioni di Yildiz e Thuram, mentre Beccari ha subito un intervento che si è concluso con successo. La squadra bianconera continua a monitorare le situazioni dei giocatori infortunati, con attenzione alle loro condizioni fisiche. La giornata in casa Juventus si svolge con aggiornamenti costanti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle questioni in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 6 maggio 2026. Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale. Ore 16:00 – Juventus Women, Beccari è stata operata al ginocchio sinistro dopo il brutto infortunio contro la Roma. Ecco come sta la giocatrice Infortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Cosa filtra dalla Continassa in vista della trasferta di Lecce.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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