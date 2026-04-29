Infortunati Juve ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno Le ultimissime dalla Continassa

Dopo l'allenamento di oggi, sono state fornite informazioni sulle condizioni di due giocatori della squadra. Uno dei due si è sottoposto a controlli medici e si valuta l'entità di un infortunio subito durante la sessione. L’altro ha partecipato all’allenamento senza evidenti problemi e si attende di conoscere eventuali aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del recupero o sui tempi di rientro.

di Marco Baridon Infortunati Juve, ecco quali sono le condizioni di Yildiz e Thuram dopo l’allenamento di oggi. Ecco le ultime news dalla Continassa. La Juve prosegue la preparazione alla Continassa in vista del match di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Secondo quanto appreso da , l’allenamento odierno ha fornito indicazioni contrastanti sulle condizioni di due elementi chiave per Luciano Spalletti. CONTINASSA JUVE LIVE Khephren Thuram ha svolto oggi un lavoro differenziato. Le condizioni del centrocampista francese dunque saranno valutate con grande attenzione nelle prossime ore. Notizie più incoraggianti arrivano invece per Kenan Yildiz: l’attaccante turco ha svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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