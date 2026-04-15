Ultimissime Juve LIVE | come stanno Yildiz Thuram e Kelly Quando Locatelli firma il rinnovo

Nelle ultime ore, la Juventus ha aggiornato sulle condizioni di alcuni dei suoi giocatori, tra cui Yildiz, Thuram e Kelly. Nel frattempo, si attende la firma del rinnovo contrattuale di Locatelli. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle notizie in tempo reale riguardanti la squadra, con particolare attenzione alle novità dal quartier generale bianconero.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 aprile 2026. Rinnovo Locatelli Juventus, è fatta: quando arriverà la firma e l’ufficialità del capitano con i bianconeri. I dettagli dell’accordo. Ore 18:00 – Rinnovo Locatelli Juventus, è ormai tutto pronto per la firma del capitano bianconero. Il tutto dovrebbe arrivare nella giornata del 17 aprile Infortunati Juventus: come stanno Yildiz, Kelly e Thuram? Gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri e cosa filtra in vista del Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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