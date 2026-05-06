Ultime notizie Hormuz Trump sospende il Project Freedom | Grandi progressi verso un accordo definitivo

Il 6 maggio 2026, a un giorno dall'inizio del Project Freedom, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione temporanea dell’operazione militare prevista per accompagnare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La decisione, definita “breve”, arriva in un momento di negoziati in corso che, secondo quanto comunicato, stanno facendo significativi progressi verso un accordo definitivo. Nessuna tempistica precisa è stata fornita riguardo alla ripresa delle attività.

Roma, 6 maggio 2026 – A un giorno dall'avvio del Project Freedom, il presidente Usa Donald Trump annuncia a sorpresa una "breve" sospensione dell’operazione militare per scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultime notizie Hormuz, Trump sospende il Project Freedom: “Grandi progressi verso un accordo definitivo” Ceasefire Holds Between U.S. And Iran, Says Hegseth As Trump Pauses 'Project Freedom' | N18G | 4K Notizie correlate Trump sospende l'operazione Project Freedom: "Grandi progressi nei negoziati". Ma Teheran: "Fa marcia indietro"L'annuncio del presidente americano: la decisione presa su richiesta del Pakistan. Iran, la guerra in diretta, Trump sospende l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con TeheranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz e spera in un accordo con Teheran. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La giornata del 5 maggio; Project Freedom, l'operazione Usa per liberare lo stretto di Hormuz; Lanciamissili, caccia e 15mila soldati: cosa prevede Project freedom, il piano di Trump per Hormuz; Trump: Liberiamo le navi a Hormuz. Cento aerei e 15mila uomini per Project Freedom. Ira di Teheran. Ultime notizie Hormuz, Trump sospende il Project Freedom: Grandi progressi verso un accordo definitivoRoma, 6 maggio 2026 – A un giorno dall'avvio del Project Freedom, il presidente Usa Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione dell’operazione militare per scortare le navi commerciali f ... quotidiano.net Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: Grandi progressi verso un accordo definitivoL’annuncio del presidente Usa a un giorno dall’avvio dell’operazione fa balzare i futures azionari e alimenta le speranze per uno stop al conflitto Iran-Usa ... quotidiano.net Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/project-freedom-trump-sospende-missione-hormuz-AIUMtUtC #MedioOriente #Hormuz #Trump #IlSole24Ore - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com