Trump sospende l' operazione Project Freedom | Grandi progressi nei negoziati Ma Teheran | Fa marcia indietro
Il presidente americano ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, citando progressi nei negoziati. La decisione è stata presa su richiesta del Pakistan. Tuttavia, Teheran ha dichiarato che l'Iran sta facendo un passo indietro riguardo alla questione. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui dettagli delle trattative o sulle motivazioni precise delle parti coinvolte.
L'annuncio del presidente americano: la decisione presa su richiesta del Pakistan. Ma l'Iran: "Gli Usa hanno fallito".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Panoramica sull’argomento
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MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com