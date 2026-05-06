Trump sospende l' operazione Project Freedom | Grandi progressi nei negoziati Ma Teheran | Fa marcia indietro

Il presidente americano ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, citando progressi nei negoziati. La decisione è stata presa su richiesta del Pakistan. Tuttavia, Teheran ha dichiarato che l'Iran sta facendo un passo indietro riguardo alla questione. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui dettagli delle trattative o sulle motivazioni precise delle parti coinvolte.