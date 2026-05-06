Ultimati i lavori di riqualificazione a Sant' Alberto riapre la stazione ecologica

Domani, giovedì 7 maggio, la stazione ecologica di via del Lavoro a Sant’Alberto riapre al pubblico dopo aver concluso i lavori di riqualificazione. La struttura sarà aperta agli utenti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18 e il martedì e il giovedì dalle 8 alle 18. La riapertura segue il completamento degli interventi di miglioramento dell’impianto.

Domani, giovedì 7 maggio, dopo importanti lavori di riqualificazione riapre la stazione ecologica di via del Lavoro a Sant’Alberto, che sarà tornerà a disposizione degli utenti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Dopo i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologicaMercoledì 22 aprile, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di via dello Stagnino a Roncalceci, che sarà a... Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Lido AdrianoDa giovedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di via Bonifica a Lido Adriano, riqualificato grazie ai fondi Pnrr Dopo gli importanti... Panoramica sull’argomento Dal 7 maggio riapre la stazione ecologica di Sant’Alberto dopo i lavori di riqualificazioneGiovedì 7 maggio, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di via del Lavoro a Sant’Alberto, che sarà a disposizione delle utenze il lunedì, mercoledì e venerdì da ... ravennawebtv.it Via Michelangelo a Porto San Giorgio, sopralluogo al cantiere: i lavori saranno ultimati entro fine mesePORTO SAN GIORGIO Sopralluogo del sindaco e del vice sui lavori di riqualificazione di via Michelangelo. «Un'opera attesa - ha spiegato il sindaco Valerio Vesprini con delega ai lavori pubblici che ... corriereadriatico.it