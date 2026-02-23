Terminati i lavori di riqualificazione riapre la stazione ecologica di Lido Adriano

La riqualificazione della stazione ecologica di via Bonifica a Lido Adriano si è conclusa, portando alla sua riapertura giovedì 26 febbraio. La causa di questo intervento è stata l’esigenza di migliorare i servizi di raccolta differenziata e gestire più efficacemente i rifiuti urbani. La struttura ora presenta spazi più ampi e nuove attrezzature, facilitando l’accesso ai cittadini. La riapertura rappresenta un passo avanti nel piano di miglioramento ambientale del quartiere.

Da giovedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di via Bonifica a Lido Adriano, riqualificato grazie ai fondi Pnrr Dopo gli importanti lavori di riqualificazione, giovedì 26 febbraio riapre la stazione ecologica di via Bonifica a Lido Adriano, segnando un nuovo traguardo nel piano di ammodernamento dei servizi ambientali della città. L'intervento sui centri di raccolta, finanziato grazie ai fondi PNRR e gestito dal Gruppo Hera, ha permesso di elevare gli standard del servizio attraverso modifiche impiantistiche mirate e l'integrazione di tecnologie avanzate, conferendo al centro un aspetto rinnovato e una maggiore sicurezza per gli utenti.