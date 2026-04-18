Dopo i lavori di riqualificazione riapre la stazione ecologica

Mercoledì 22 aprile, la stazione ecologica di via dello Stagnino a Roncalceci ha riaperto dopo i lavori di riqualificazione. La struttura sarà aperta ai cittadini nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dalle 8 del mattino, seguendo l’orario annuale stabilito. La riapertura segna la conclusione degli interventi di miglioramento della struttura, che ora sarà nuovamente accessibile per le operazioni di raccolta differenziata.

Mercoledì 22 aprile, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di via dello Stagnino a Roncalceci, che sarà a disposizione dei cittadini nel seguente orario annuale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30 martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Lido AdrianoDa giovedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di via Bonifica a Lido Adriano, riqualificato grazie ai fondi Pnrr Dopo gli importanti... Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Marina di RavennaDa lunedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quello di Viale Virgilio a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SAN DOMENICO, IL PUNTO SUL RIENTRO DELLE FAMIGLIE DOPO I LAVORI AL PINQUA; L’ufficio postale riaperto dopo i lavori di adeguamento; Strada impraticabile dopo i lavori della fibra, proteste per le condizioni di via San Bassiano a Lodi; Bari, si svela il giardino di Piazza Moro dopo i lavori: mancano luci e videosorveglianza. Nuova veste per il supermercato, taglio del nastro dopo i lavori di restyling da 600mila euroInuagurata oggi, venerdì, a Ravenna, il supermercato Coop in Via Travaglini, dopo i lavori di restyling incominciati a marzo e condotti a negozio aperto. La Coop è stata al centro di un profondo rinno ... ravennatoday.it Riprendono i lavori sulla serie TV di Tomb Raider di Amazon dopo l'infortunio di Sophie TurnerLe riprese della serie TV di Tomb Raider targata Amazon sono ripartite dopo lo stop forzato causato dal recente infortunio di Sophie Turner, riportando la produzione sui binari previsti ... multiplayer.it Thomas Ceccon ha bisogno di un momento di stop, dopo una giornata faticosa agli Assoluti di Riccione #Nuoto #AssolutiUnipol #FederNuoto #Ceccon x.com #albanolaziale Il Comune rettifica i conti con il Consorzio: nuove fatture dopo un errore materiale #ilmamilio facebook