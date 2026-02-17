Fondazione Carditello al via le celebrazioni per il decimo anniversario

La Fondazione Carditello ha avviato le celebrazioni per il suo decimo anniversario, dopo che nel febbraio 2016 è stata istituita per recuperare e promuovere la Reggia di Carditello a San Tammaro. Quest’anno, l’evento coinvolge attivamente la comunità locale, con iniziative che puntano a riscoprire la storia e il valore del sito storico. La ricorrenza segna un traguardo importante per il lavoro svolto in questi anni, con un occhio alle future attività di tutela e valorizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via le celebrazioni per il X anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello – istituita ufficialmente nel febbraio 2016 per gestire, valorizzare e rilanciare la Reggia di Carditello a San Tammaro (CE) – aperte all’intera comunità della “Terra di Lavoro”. Una ricorrenza speciale che sarà ricordata in forma solenne – sabato 21 febbraio, alle ore 16.30 – con la Santa Messa cantata dal maestro Walter Omaggio e celebrata nella Cappella dell’Ascensione da Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro. A seguire, alle ore 17.30 nella Sala Monta, in scena l’intermezzo “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa, composto probabilmente tra il 1786 e il 1793, proprio nel periodo nel quale il Real Sito è stato edificato (intorno al 1787) dall’architetto Francesco Collecini per volontà di Ferdinando IV. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fondazione Carditello, al via le celebrazioni per il decimo anniversario Leggi anche: Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversario Pokémon avvia ufficialmente le celebrazioni per il 30° anniversarioPokémon ha ufficialmente iniziato le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario, che si concluderanno il 27 febbraio 2026 con il Pokémon Day. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale al Real Sito di Carditello: due giorni di eventi; Reggia di Carditello: guida alla visita, orari, biglietti e come arrivare; Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei Borbone. Carditello Festival, al via la sesta edizioneAl via dal 3 luglio al 4 settembre, la sesta edizione del Carditello Festival 2025, la rassegna musicale che animerà il Galoppatoio del Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), il più grande ... ansa.it La Fondazione Real Sito di Carditello bandisce due concorsi per n. 2 borse di studio15/12/2017 - La Fondazione Real Sito di Carditello bandisce il concorso per n. 1 borse di studio di durata annuale per dottori di ricerca italiani e stranieri, in discipline storiche, architettoniche, ... regione.campania.it In occasione della Giornata internazionale dell'#Educazione, la Fondazione Real Sito di #Carditello riafferma il valore dell'istruzione come volano di crescita personale e collettiva. La Reale Delizia rappresenta un modello di rinascita e inclusione, che si pro facebook