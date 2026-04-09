NCT 2026 | parte la sfida per il decimo anniversario del gruppo

Il conto alla rovescia per il decimo anniversario dei NCT è iniziato, con un teaser pubblicato alla mezzanotte del 9 aprile (ora coreana). Il video anticipa il ritorno dell’intero gruppo sotto il nome NCT 2026, senza fornire ulteriori dettagli sui progetti futuri. La comunicazione è stata condivisa attraverso i canali ufficiali del gruppo, senza annunci aggiuntivi o dichiarazioni ufficiali da parte del management.

Il countdown per il decimo anniversario dei NCT è ufficialmente iniziato. Alla mezzanotte del 9 aprile (ora coreana), il gruppo ha svelato un teaser che annuncia il ritorno dell’intero collettivo sotto l’egida di NCT 2026. L’annuncio include la presentazione di un nuovo logo dedicato a questa ricorenza fondamentale. Parallelamente, è stato comunicato che il portale web ufficiale 2026NCT.com diventerà operativo alle ore 12:00 KST di oggi. Il materiale video rilasciato porta il titolo EVERYTHING, ALL AT ONCE, NEO e funge da primo segnale visivo per le celebrazioni del decimo anno dal debutto. L’evoluzione del brand verso il decennale. La strategia comunicativa punta tutto sulla centralità del marchio NCT 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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