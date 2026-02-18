Milan ufficiale la cessione a titolo definitivo | 7 milioni

Il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di un calciatore per 7 milioni di euro, una mossa che cambia gli equilibri della squadra. La decisione arriva dopo settimane di trattative e coinvolge un difensore che ha giocato spesso come titolare. La società rossonera ha precisato che l’accordo è stato raggiunto questa mattina, lasciando intendere che l’affare si è concluso rapidamente. Questa operazione si aggiunge alle molte altre recenti del club, sempre molto attivo sul mercato.

Milan sempre molto attivo sul mercato: ecco l’ultimissima operazione in uscita da parte della compagine rossonera. Adesso non ci sono più dubbi. Tommaso Pobega lascia il Milan a titolo definitivo e diventa a tutti gli effetti un calciatore del Bologna, come confermato in un comunicato ufficiale della compagine rossoblu: “ Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’ AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva “. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Pobega, che quest’anno ha collezionato in tutti 23 presenze, 3 gol e 1 assist in tutte le competizioni, dice dunque addio al Milan dopo 30 gettoni e 2 reti con la casacca rossonera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, ufficiale la cessione a titolo definitivo: 7 milioni 10 milioni al Milan, mancano gli ultimi dettagli: cessione a titolo definitivoIl Milan sta finalizzando la cessione di un suo giocatore a titolo definitivo, un’operazione che potrebbe portare nelle casse del club circa 10 milioni di euro. Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconeroLa Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Bournemouth ha ufficialmente riscattato Jimenez; Alex Jimenez riscattato dal Bournemouth: quanto incassano il Milan, la percentuale in favore del Real Madrid; Milan, spunta un nome per la difesa di Allegri: occhi puntati su un giocatore del Real; Ufficiale: il Brescia Calcio Femminile cede titolo sportivo al Milan. Milan, si concretizza l’affare in uscita! Le cifre e il comunicato ufficialeOttime notizie in casa Milan: come annunciato dal Bologna, infatti, Tommaso Pobega è stato riscattato a titolo definitivo dal prestito ed è diventato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. A confe ... spaziomilan.it Ufficiale l’addio al Milan: è finita, ecco il comunicatoLe ultimissime notizie relative al calciatore, che dice fine definitivamente all'avventura con il Diavolo: c'è la nota del club ... milanlive.it #Pobega riscattato dal #Bologna: è ufficiale. Sorride il bilancio del #milan #SempreMilan #calciomercato x.com Calciomercato Milan, è ufficiale: il Bologna riscatta Pobega! Nelle casse rossonere entra questa cifra facebook